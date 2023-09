UFFICIALE – svelata la versione europea della seconda divisa! FOTO

Le maglie del Napoli per la stagione 2023/24 hanno avuto un grande successo.

La collaborazione tra il famoso brand Armani e SSC Napoli procede senza riserve: le maglie fin dalla scorsa stagione hanno riscosso molto successo tra i tifosi partenopei.

In questa stagione, con lo scudetto cucito sul petto, la società di Aurelio De Laurentiis ha forse raggiunto il suo apice nella progettazione delle divise da gara, dal classico azzurro sino alla versione bianca con Vesuvio sullo sfondo.

Tra due giorni il Napoli di Garcia esordirà in Champions, dando il via al proprio percorso con la partita contro lo Sporting Braga in Portogallo.

La società campione d’Italia, ha ufficializzato la versione europea delle divise da gioco, che come al solito, avrà dei dettagli particolari rispetto a quelle indossate nei confini nazionali.

Le maglie saranno disponibili in due versioni: azzurra e bianca, in entrambe il logo Upbit non sarà presente (causa limitazione del doppio sponsor in Europa), mentre sulla bianca scompare il Vesuvio, e spiccano le fasce tricolori presenti nella prima divisa, accompagnate dall’azzurro che sostituisce il blu navy.