UCL, Braga-Napoli è sold out. Boom di tifosi partenopei in Portogallo

Dopo aver pareggiato a Marassi contro il Genoa, con un rocambolesco 2-2 nei minuti finali, il Napoli si appresta a cominciare il suo cammino europeo. Lo farà partendo dalla trasferta di Braga.

Dopo il sold out di venerdì, giorno d’uscita dei biglietti per i fan in possesso di Fidelity Card con lunghe code di oltre 50 mila persone sulla piattaforma di ticketone, è arrivato un altro sold out.

Saranno poco più di 800, infatti, i tifosi partenopei presenti all’Estádio Municipal de Braga per supportare un Napoli che in questo primo mese di campionato ha trovato difficoltà nel riproporre il brillante gioco della scorsa stagione che tanto aveva fatto innamorare i tifosi azzurri.