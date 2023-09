Dopo le due settimane di pausa e l’esordio ufficiale sulla panchina della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti i riflettori tornano a puntare sulla Serie A, che offre due big match di grande rilievo in questo weekend. Per i tecnici chiaramente due difficoltà in più in sede di scelta della formazione: la stanchezza dei rientranti dai vari impegni internazionali e il pensiero delle coppe europee, che torneranno a impegnare le prime 7 dello scorso campionato dal prossimo martedì.

Queste le ultime sulle formazioni di Genoa-Napoli, raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com:

GENOA (4-3-2-1):Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. (All. Gilardino)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia. (All. Garcia)