A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Floro Flores, doppio ex di Napoli e Genoa: “Quest’anno il Napoli non avrà vita facile contro nessuna squadra perché tutte vogliono battere chi indossa il tricolore sul petto. Il Milan mi sembra la più forte in questo campionato, ha un gioco europeo ed ha fatto anche un mercato intelligente. I giocatori hanno voglia di riscatto e ad oggi il Milan mi sembra la squadra da battere.

Spalletti giocava un calcio diverso, di palleggio. Garcia invece cerca più la verticalizzazione, ma perdere Kim non è come perdere Koulibaly perché è andato via uno dei più forti difensori al mondo. Kim ha i piedi da play, Juan Jesus non ha le stesse caratteristiche per cui bisogna cambiare anche un po’ il modo di giocare”.