Mattino, verso Genoa-Napoli: Natan titolare? Rudi Garcia ci sta ripensando

In questi ultimi giorni si è parlato della possibilità di vedere Natan schierato dal primo minuto in occasione del match di sabato sera (ore 20:45) contro il Genoa.

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, se prima le probabilità di assistere all’esordio del brasiliano in maglia azzurra erano alte, adesso non lo sono più. Il motivo? Alcuni ripensamenti di Rudi Garcia: vista la sconfitta subita contro la Lazio, l’allenatore francese sa che a Marassi è vietato sbagliare e forse preferisce aspettare una partita in cui non c’è così tanta pressione per conquistare la vittoria.