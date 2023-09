Dopo l’impegno con la Nazionale e i sei gol segnati in quattro partite ufficiali, Victor Osimhen è pronto a tornare a disposizione di Rudi Garcia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oggi è previsto il rientro in Italia. Destinazione Castel Volturno, dove si allenerà in vista della sfida di sabato sera (ore 20:45) contro il Genoa.