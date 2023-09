Ostigard: “Kvara e io siamo buoni amici, torneremo a Napoli insieme”

Leo Ostigard ha rilasciato alcune dichiarazioni post partita Norvegia-Georgia, soffermandosi anche sul suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia.

Queste le parole del difensore: “È stata una buona partita. La Georgia ha giocatori forti e ha creato chance offensivamente nel primo tempo e in ripartenza, sapevamo la pericolosità dei loro calciatori in attacco, da Kvaratskhelia in poi. Non abbiamo concesso troppe opportunità, abbiamo due gol e alla fine ne abbiamo subito uno. Era importante vincere, non è stato facile. Kvara? Khvicha e io siamo buoni amici, abbiamo parlato dopo la partita dell’occasione in cui ha tirato e io mi sono opposto alla sua conclusione: di questo non era molto felice (ride, ndr). Torneremo a Napoli insieme in aereo, lui ha un ruolo ben definito in squadra e davanti a noi ci sono match importanti da affrontare. Sarà bello giocarci assieme, da compagni di squadra”.

E ancora: “Un giocatore come Kvaratskhelia è un top player, lo scorso anno era alla prima stagione ed è stato tra i migliori in Serie A. E poi è ancora molto giovane, ha tanto tempo davanti, è bello averlo a Napoli. Quello che ha fatto lo scorso anno è stato incredibile e io penso che si ripeterà anche questa stagione”.