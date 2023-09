L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul debutto da CT della Nazionale di Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano è interessante notare che tra i convocati in azzurro ci siano i nomi di Politano, Di Lorenzo, Raspadori e Meret, tutti giocatori che il Ct aveva a disposizione quando era alla guida del Napoli fino a pochi mesi fa. In particolare, sembra che il Ct intenda utilizzare tre dei quattro (Politano, Di Lorenzo e Raspadori) nella formazione titolare, mentre il portiere Meret rimarrà in panchina come vice di Donnarumma. .