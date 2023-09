Lippi: “Scudetto? Saranno Milan e Inter a giocarselo. Hanno una marcia in più”

Marcello Lippi è stato intervistato da Massimiliano Vitelli per calciosaudita.it, il primo portale dedicato al football dell’Arabia Saudita.

L’ex ct della Nazionale italiana si è soffermato sulla Serie A: “Scudetto? Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Milan e Inter. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo”.

Poi, parentesi su Luciano Spalletti: “È un grande allenatore e una bella persona. Credo proprio che la FIGC abbia preso una decisione felice. Sono sicuro che Spalletti saprà mettere in campo gli uomini giusti e che la sua Italia ci sarà delle soddisfazioni. Approvo pienamente la sua idea. I blocchi sono sempre positivi perché i ragazzi stanno insieme anche durante gli allenamenti delle loro squadre e quindi si conoscono alla perfezione. Questo può fare solo bene al gruppo Italia”.