Tramezzani: “Il Napoli riparte da zero. Garcia deve essere bravo a motivare la squadra”

Durante la trasmissione “1 FootballClub”, in onda su 1Station Radio, l’allenatore ed ex calciatore Paolo Tramezzani ha parlato del Napoli e di Rudi Garcia.

Queste le sue parole: “Tenendo sempre ben presente quanto fatto dalla squadra lo scorso anno e il modo in cui ha trionfato, bisogna assumere consapevolezza che sarà impossibile rivedere quel Napoli. Un dominio così netto non lo ricordo nemmeno con la Juve di Conte e Allegri. È un dominio che non vedevo dai tempi del Milan di Sacchi. Ricordo ancora le sfide contro l’Ajax – ad Amsterdam – e di Liverpool. Non avevo mai visto i Reds tanto in difficoltà tra le mura amiche. Non credo, pertanto, sia giusto fare determinati paragoni. Il Napoli, da oggi, riparte da zero. Dovrà essere bravo Rudi Garcia a motivare la squadra e a non farla peccare di presunzione dopo i fasti della scorsa stagione“.

Poi, sulla difesa: “Kim consentiva di accettare l’uno contro uno e, anzi, spesso lo cercava. È una caratteristica che oggi il Napoli ha perso. Come ha detto Garcia, si dovrà difendere in undici ed è un atteggiamento che ti consente di ovviare a una perdita importante come quella del calciatore coreano. Si è parlato, in tal senso, molto del secondo tempo contro la Lazio. Credo si tratti di un naturale rodaggio, atletico e tattico, di inizio stagione”.