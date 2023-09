L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione attuale di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano il nuovo allenatore del Napoli Garcia ha una strategia diversa rispetto al suo predecessore, Spalletti, in merito all’utilizzo di Raspadori. Infatti il nuovo allenatore degli azzurri ha dato a Raspadori maggiori opportunità di giocare come titolare e di entrare in campo anche durante la partita. Raspadori infatti è stato schierato come titolare in due partite su tre ed è entrato al 60′, al posto di Kvaratskhelia contro la Lazio, giocando largo a sinistra