Repubblica – Pandev: “L’Italia andrà all’Europeo. Spalletti farà grandi cose”

Questa sera, alle ore 20:45, andrà in scena la sfida tra Macedonia del Nord e Italia, match valido per le qualificazioni a EURO 2024.

Per l’occasione, l’edizione odierna de la Repubblica ha intervistato Goran Pandev. Queste le sue parole in merito alla partita: “Contro le grandi squadre, la nostra Nazionale spesso gioca libera di testa. Sappiamo di non avere nulla da perdere. E poi occhio al campo, è disastroso. Per l’Italia può essere un limite, gioca palla a terra e tecnicamente è forte. Abbiamo ottimi giocatori, Elmas lo conoscete. Miovski è un attaccante giovane, mi aspetto tanto da Trajkovski, anche se è svincolato e non ha fatto la preparazione”.

Poi, parentesi su Spalletti e sulla Nazionale italiana: “Spalletti? Farà grandi cose e ci farà divertire. L’Italia andrà all’Europeo. È un buon momento, lo confermano le tre finali europee”.

Infine, sullo scudetto: “Chi vincerà? Dico Inter, perché oltre a un undici super ha una grande panchina. Ma sono tutte lì: il Milan si è rafforzato, la Juve senza coppe è pericolosa e il Napoli è campione in carica“.