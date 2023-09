Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi su Khvicha Kvaratskhelia.

Queste le sue parole: “Ce lo invidiano in tantissimi. Napoli per lui è la piazza giusta per esplodere. La passata stagione è stato capace di fare grandissime cose, una più bella dell’altra. Auguriamoci che torni presto all’appuntamento con il gol che manca ormai da tempo”.