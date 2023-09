L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di questa sera tra Napoli e Lazio ed in particolare sull’ultimo acquisto Jesper Lindstrom. Secondo il quotidiano Kvaratskhelia sarà la principale novità di formazione rispetto alla gara contro il Sassuolo. L’altra sarà l’esordio almeno in panchina per Jesper Lindstrom, con la maglia numero 29. Garcia, per portare avanti la sua idea di squadra verticale, lo vede da esterno ma anche seconda punta. Il danese dunque potrà dare sin da subito il suo apporto con gli strappi palla al piede coi quali si è ben distinto nei due anni all’Eintracht Francoforte.