L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione spinosa di Diego Demme. Secondo il quotidiano nessuno sviluppo nell’ultimo giorno di mercato per Demme. Il tedesco ha il contratto in scadenza nel 2024, 31 anni e guadagna circa 2,3 milioni a stagione. A gennaio sarà uno svincolato, insomma, e ci dovrebbe arrivare da giocatore ai margini se non succederà qualcosa nei mercati ancora aperti dell’ Arabia e della Turchia o se non rescinderà il contratto con il Napoli.