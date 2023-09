L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione risolta di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano Lozano è tornato al PSV Eindhoven dopo la sua esperienza al Napoli. La sua vendita al Napoli nel 2019 per 40 milioni di euro era stata un affare importante per il PSV, considerando anche le commissioni. Il fatto che il Napoli lo abbia rivenduto nel 2023 per 15 milioni di euro, inclusi bonus, è un affare vantaggioso per entrambe le squadre. Inoltre, il Napoli ha evitato di perderlo a parametro zero, poiché il suo contratto sarebbe scaduto a giugno 2024. Questo ha permesso al Napoli di eliminare anche l’ultimo anno di ingaggio di Lozano di circa 4.5 milioni e mezzo dal bilancio.