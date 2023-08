Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Foglio in cui ha spiegato tutto la situazione riguardante Spalletti ed il suo rapporto con la città di Napoli. Ecco quanto detto:

“Su Spalletti non ho nulla da dire, è una questione che stanno risolvendo i rispettivi avvocati. Spalletti aveva espresso il desiderio di prendersi un periodo di pausa per dedicarsi all’agricoltura, per questo l’ho lasciato libero di non proseguire. Io ho un forte legame e affetto per Napoli, è una città che mi bacia anziché addormentarti o ferirti. Mi abbraccia quando la vedo allontanarsi dal mare. La transizione dal cinema al calcio è stata interessante e relativamente facile grazie all’esperienza acquisita nel settore dell’audiovisivo ed in qualità di imprenditore”