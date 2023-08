Saltato l’arrivo di Gabri Veiga, non sono cambiate le idee del Napoli per il centrocampo. E, nello specifico, su Gianluca Gaetano, appena rientrato da un infortunio, il centrocampista classe 2000 anche quest’anno avrebbe poco spazio nell’organico azzurro, per questo dovrebbe partire quest’estate alla ricerca di un minutaggio maggiore.

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l’ex Cremonese dovrebbe trasferirsi al Frosinone a titolo temporaneo. Si avvicina sempre di più il prestito del giocatore, anche se il club azzurro vorrebbe prima bloccare un altro centrocampista. Per quanto riguarda Alessandro Zanoli, invece, il discorso è diverso: sebbene lo spazio sia poco, essendoci Di Lorenzo, la società ha deciso comunque di tenerlo.