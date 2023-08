L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle mosse di mercato del Napoli in questi ultimi giorni di mercato. Secondo il quotidiano Jesper Lindstrom, può essere ancora un obiettivo da inseguire: dal summit è uscita fuori la voglia di provarci sin da subito. Si vorrebbe presentare all’Eintracht Francoforte un’offerta di 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Una idea prodotta nella chiacchierata quotidiana di De Laurentiis con area tecnica, una tentazione per dare un segnale chiaro al mercato degli azzurri