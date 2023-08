L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulle situazioni del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva il Frosinone mantiene ancora delle speranze di ottenere Alessio Zerbin dal Napoli. Quest’ultimo potrebbe essere considerato come prima scelta per rinforzare il reparto offensivo del Frosinone, nel caso in cui il Napoli decidesse di aprirsi a un prestito dell’attaccante. Zerbin ha trascorso la scorsa stagione scendendo in campo 14 volte con la maglia del Napoli. Se l’affare dovesse concretizzarsi per Zerbin si tratterebbe di un ritorno in Ciociaria, in quanto aveva già giocato per il Frosinone durante la stagione 2021-22.