Ai microfoni di TV Play è intervenuto Mario Giuffredi, che ha detto la sua sul futuro di un suo assistito ovvero Gianluca Gaetano. Ecco quanto detto:

“Penso che Gaetano dovrebbe mostrare il suo talento sul campo attraverso l’opportunità di giocare. Inoltre, sembra che ci sia la speranza che il club sia disposto a mandare il giocatore in prestito per dargli più esperienza. Dunque ci sarà una discussione con il club nei prossimi giorni per definire il futuro del giocatore”.