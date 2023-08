L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano è evidente che il talento di Victor Osimhen stia attirando l’attenzione di molti club e appassionati di calcio in tutto il mondo. Il fatto che piaccia a squadre della Premier League, al PSG e persino all’Al-Ahli in Arabia Saudita mostra quanto sia versatile e promettente il suo potenziale. Aurelio De Laurentiis, indica che il club sta prendendo una posizione ferma riguardo al futuro di Osimhen. Stabilire una scadenza entro la quale ascoltare le offerte, in questo caso entro il 12 agosto, suggerisce che il Napoli vuole avere chiarezza e pianificazione per la prossima stagione.