L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul difensore Natan, ormai vicinissimo al Napoli. Secondo il quotidiano Natan ha dimostrato una maturità precoce nonostante la giovane età, ed è particolarmente abile nella marcatura e nelle letture tattiche durante il gioco. È stato un titolare per il Bragantino, un club affiliato a Salisburgo e Lipsia, negli ultimi due anni, il che ha contribuito a sviluppare ulteriormente la sua personalità e le sue abilità. E’ un difensore mancino con un piede educato, il che significa che è abile nell’utilizzo di entrambi i piedi. È un giocatore che ama il contatto fisico con gli avversari e cerca di anticipare le azioni avversarie. Queste caratteristiche sembrano essere esattamente ciò che il Napoli stava cercando, dato che avevano esaminato altri difensori come Kilman, Danso avevano, mnetre Sutalo e Mavropanos, no.