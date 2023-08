L’amichevole Napoli-Girona termina dopo i calci di rigore con risultato di 1-1 nei tempi regolamentari e di 3-1 dal dischetto con la vittoria del Napoli. Gli azzurri partono in crescendo il primo tempo con le seconde linee, per poi dare il meglio nel secondo con i titolari. L’allenatore Garcia ha sperimentato inizialmente un 4-4-2 che si è rivelato un 4-2-3-1 molto camaleontico per poi terminare la partita col classico 4-3-3.