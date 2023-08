Carlo Alvino, giornalista e tifoso del Napoli, ha commentato sul suo profilo Twitter le condizioni di Osimhen. Ecco cosa ha riportato:

“Come avevo ampiamente anticipato l’emarginato Lozano è regolarmente in campo. Poi si faranno tutte le dovute valutazioni di mercato. Per sgombrare il campo dagli equivoci la prossima amichevole vedrà regolarmente in campo Osimhen, tenuto fuori solo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento”.