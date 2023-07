CdS – Futuro Lozano: in bilico la sua permanenza in maglia azzurra, le ultime

Sempre più complicata la posizione di Hirving Lozano nel Napoli. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024 e non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le parti non hanno raggiunto un punto d’incontro per continuare insieme: ADL vorrebbe prolungare il contratto dell’attaccante a un prezzo più ragionevole rispetto a quello attuale (4mln e mezzo), mentre il management del giocatore spinge per liberarlo tra sei mesi a costo zero, così da costruirsi un mercato favorevole.

La società partenopea non vuole perdere a zero un calciatore costato 48mln di euro nel 2019, semmai preferisce venderlo adesso: arrivano chiamate dall’MLS, ma manca l’intesa.