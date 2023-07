Due mesi di sondaggi e trattative non sono bastati al Napoli per tappare la falla dell’addio di Kim con l’arrivo di un nuovo difensore. Il prescelto era Kilman e c’è ancora la speranza che in extremis il Wolverhampton lo ceda a un prezzo ragionevole. Altrimenti c’è la pista che porta a Kevin Danso, del Lens. Dall’algoritmo che è stato usato a Dimaro dalla squadra mercato è inoltre appena saltato fuori il nome del giovane portoghese dello Sporting Lisbona, Goncalo Inacio.

Fonte: Repubblica