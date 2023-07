Mattino – Futuro Osimhen: potrebbe rinnovare fino al 2027, la situazione

Sono giorni caldi in casa Napoli per la questione rinnovo di Victor Osimhen. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di trovare la giusta trattativa per convincere il nigeriano a restare e scacciare così via le voci di mercato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società azzurra vorrebbe prolungargli il contratto di altri due anni rispetto all’attuale scadenza nel 2025. Si tratterebbe, quindi, di un permanenza in maglia azzurra fino al 2027.

Bisognerà trovare l’accordo.