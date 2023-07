CdS – Pronto il rinnovo anche per Giovanni Di Lorenzo. Contratto a vita per il capitano, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano Giovanni Di Lorenzo vuole restare e De Laurentiis non chiede altro. Si è aperta dunque una discussione esplorativa, con la promessa di rivedersi senza farsi influenzare dalla fretta per un possibile rinnovo immediato o futuro. Tuttavia, Di Lorenzo rappresenta un punto di riferimento, essendo il capitano di una squadra che è esplosa nel corso dei due anni diventando protagonista di una stagione eccezionale. Quindi ciò sarà oggetto di una discussione amichevole tra il suo manager e De Laurentiis.