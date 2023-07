CdS – Per sostituire Kim vi era anche l’idea Umtiti, ma l’età del calciatore non è nei parametri azzurri

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting in difesa per sostituire Kim. Secondo il quotidiano Max Kilman rimane la scelta principale per sostituire Kim. Il Napoli tuttavia ha comunicato alla Real Sociedad che Le Normand è un profilo molto rispettabile su cui potrebbe esserci una trattativa ma a valori inferiori. Dopo aver ascoltato una serie di proposte, il club ha preso in considerazione Umtiti (che compirà 30 anni a novembre) ma ha riconosciuto che l’età non si adatta alla filosofia. Quindi si spera invece di arrivare a un confronto ragionevole con il Wolverhampton.