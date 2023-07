GdS – Vicino il rinnovo per Giovanni di Lorenzo. Questi i dettagli del contratto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo sarà ufficializzato nelle prossime settimane, con un aumento salariale rispetto al contratto precedente e l’estensione della scadenza oltre il 2026. L’appuntamento con l’agente Mario Giuffredi sarà organizzato all’inizio della prossima settimana a Castel Volturno, prima della partenza per Dimaro fissata per il 14 luglio. La distanza tra i due è minima e la durata del contratto varierà principalmente tra il 2027 e il 2028. C’è anche una leggera differenza economica, seppur marginale, con un ingaggio finale che supererà sicuramente i 3 milioni di euro rispetto ai attuali 2,4 milioni. In ogni caso, la scelta del presidente non è affatto banale. Vuole premiare la dedizione del capitano e dare alla città un altro simbolo di riconoscimento.