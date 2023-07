CdS – Si è conclusa l’avventura di Giuntoli a Napoli. Alla fine ADL si è convinto a lasciarlo andare

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano il contratto di Giuntoli, che scadeva nel giugno 2024, ha subito la sua risoluzione. La nuova stagione che è appena iniziata avrebbe comportato oneri evitabili, come l’ingaggio di un milione e settecentocinquanta mila netti. Giuntoli ha tradito Adl, rompendo completamente quel patto, anche firmando la liberatoria per i compensi ancora non ricevuti (tre mensilità, pari a 390mila euro circa), oltre ad aver dimenticato il premio scudetto da 500 mila euro. Con quei 890 mila euro in gioco si è finalmente preso la libertà tanto desiderata da almeno due mesi.