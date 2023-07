CdS – Per il dopo Kim si guarda in Spagna! Il favorito è Le Normand, ma bisogna pagare la clausola di 50 milioni

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano in cima alla lista dei desideri si trova Robin Le Normand ( 27 anni a novembre), un difensore alto un metro e ottantasette. È una vera forza della natura ed è uno dei pilastri della Real Sociedad. Tuttavia, la sua clausola di rescissione ammonta a circa cinquanta milioni di euro, lo stesso importo incassato dalla vendita di Kim. Nonostante ciò, la filosofia del club non è quella di spendere così tanto denaro. E quindi: se non ci saranno possibilità di negoziazione, Le Normand rimarrà solo un bel sogno estivo che nel frattempo va nutrito.