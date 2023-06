Gollini, c’è riscatto? Il Napoli cerca lo sconto

Dopo i prestiti a Firenze e Napoli, Gollini si avvcicina al ritorno all’Atalanta, ma gli azzurri insistono. De Laurentiis non ha infatti intenzione di mollare il portiere campione d’Italia e vuole trovare un accordo con i bergamaschi per il riscatto. Il presidente azzurro vuole però uno sconto per trattenere il gioacatore, non è infatti disposto a spendere gli 8 mln richiesti.

Queste le parole de “la Gazzetta dello Sport”: “La posizione di Pierluigi Gollini è ancora da definire. Il portiere ha fatto bene quando è stato chiamato in causa e sarebbe felice di restare anche come secondo alle spalle di Meret. Il Napoli sta effettuando alcune valutazioni, con la speranza di ottenere uno sconto dall’Atalanta rispetto agli 8 milioni originariamente previsti per riscattarlo”.