Il Mattino – De Laurentiis non ha salutato la squadra dopo la sconfitta di sabato contro il Bologna

Secondo quanto riporta Il Mattino nell’edizione odierna, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, non sarebbe passato negli spogliatoi per salutare la squadra a seguito del triplice fischio della sfida di sabato tra il suo Napoli e il Bologna: “Sabato al termine di Napoli-Bologna il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis ha ascoltato i fischi e la contestazione del popolo delle curve al ritmo impietoso del coro, «Aurelio cacciali tutti», e alla fine non è neanche passato dagli spogliatoi. Non è andato dalla squadra: ha preso atto della decisione di Calzona di non parlare, del silenzio stampa, ed è sfilato via“.