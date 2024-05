Mattino – Napoli, sceicchi arabi interessati in città per investire. L’incontro con ADL

A Napoli sono arrivati gli sceicchi arabi pronti a investire nella città a nome del fondo Pif, ovvero un capitale di oltre 925 miliardi di dollari da mettere a frutto per conto del governo dell’Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che gli “ospiti” abbiano avuto modo di incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per parlare esclusivamente di partnership commerciali, cinema e nuove operazioni culturali. Del futuro del Napoli non si è discusso, così come della questione stadio.

In questo momento gli arabi sono interessati agli affari cinematografiche e a nient’altro. Per ora, quindi, non ci sono possibilità che investano nella SSC Napoli.