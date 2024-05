Il PSG insiste per Kvara: serve offerta shock per convincere De Laurentiis

Dopo una stagione fallimentare, una delle poche certezze del Napoli sarebbe Khvicha Kvaratskhelia, il quale ha subito anche lui il contraccolpo dei cambi di allenatore e della confusione generale di quest’anno, ma rimane un talento cristallino dal quale ripartire. Il PSG si ritroverà senza Mbappé, che andrà al Real Madrid a parametro zero, e ha messo proprio il georgiano nel mirino. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, che poi ricorda: “Un anno fa, questo genio georgiano poco più che ventenne, non aveva prezzo. Era impossibile stabilirlo. E oggi nonostante una stagione piena di bassi a soffrire insieme con la squadra e molto da solo i contraccolpi della caduta libera degli ex campioni d’Italia – forse più di chiunque altro -, il club lo valuta almeno 130 milioni“.