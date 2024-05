Cds – ADL ha deciso: vuole un comandante per la panchina, Gasperini in pole position

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe ormai un preferito per la panchina azzurra del futuro: Gian Piero Gasperini. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola: “Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è in cima all’elenco dei preferiti. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis vuole un uomo di carattere, un allenatore con i gradi, un po’ generale e un po’ comandante, comunque un condottiero. Un leader in grado di allenare le menti e i corpi, l’anima e la tattica. La tecnica e il cuore: non ne può più di quello che continua a vedere in campo e fuori, della confusione e dello smarrimento di un gruppo che dodici mesi fa strapazzava chiunque e che ora si fa ribaltare in 12 minuti“.