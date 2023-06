CorrSport – Anguissa punto di riferimento del Napoli di Garcia

Frank Anguissa sarà una pedina importante del nuovo Napoli di Rudi Garcia.

I due si conoscono molto bene e l’ex Fulham con il francese ha spiccato il volo nel Marsiglia. Un unione di intenti che farà bene sicuramente al Napoli, come sottolineato stamani dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Centrocampista totale ma all’occorrenza, una volta, anche terzino a destra. Dal campo risposte convincenti e una stima cresciuta nel tempo. Per questo motivo Anguissa sarà, nel Napoli di Garcia, perno della manovra, prestigioso ruolo ricoperto anche con Spalletti. La grande differenza, oltre all’età e all’accumulata esperienza, è la maggior partecipazione alla manovra off ensiva. Anguissa non segnò neppure un gol con Garcia mentre quest’anno ha realizzato quattro reti. L’impressione è che sia destinato a incrementare ulteriormente il suo score”.