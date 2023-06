Gazzetta – Napoli forte su Baldanzi: il talento dell’Empoli nel mirino degli azzurri

Tommaso Baldanzi è un obiettivo concreto per la prossima stagione.

Il centrocampista dell’Empoli è reduce da una stagione favolosa con l’Empoli e con la Nazionale under 20. Un bottino che ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche il Napoli. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza sul suo profilo e sull’interesse degli azzurri. Lo stesso ADL potrebbe convincersi dell’operazione, con il club toscano che ha già fatto la sua richiesta di 15 milioni per cederne le prestazioni: “Se il presidente l’anno scorso, con una mossa a sorpresa, andò a comprare dal Sassuolo Giacomo Raspadori per 30

milioni – l’italiano più costoso della gestione napoletana – ora proprio su Baldanzi si potranno concentrare gli sforzi. Con l’Empoli che chiede almeno 15 milioni per il suo nuovo gioiello. Baldanzi affascinava già Luciano Spalletti, ma è il presidente che ci crede ed è convinto possa essere un ottimo investimento per il futuro”.