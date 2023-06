CorrSport – Kim sempre più vicino alla Premier: il Napoli cerca il sostituto

ll Napoli con ogni probabilità dovrà fare a meno di Kim nella prossima stagione.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il sudcoreano andrà via e approderà in Premier. La società azzurra è pertanto già al lavoro per affiancare a Rrahmani una nuova pedina importante: “E poi, nel momento in cui rimetteranno la palla al centro del villaggio, Napoli si proietterà in una nuova storia: la vivrà, presumibilmente, senza Kim, che ha qualcosa in più di una promessa con il Manchester United e diventerà quella la prima operazione, inseguire un difensore centrali che offra le garanzie del coreano, uno che

«scatta, scatta, scatta» o «corri, corri, corri», diventi un muro al fianco di Rrahmani”.

Tra i nomi per sostituirlo spicca il difensore del Bologna Lucumi: “C’è John Lucumi (24) del Bologna che si è introdotto nella lista più recente del Napoli, è un colombiano che si è formato in Belgio, al Genk, e che Giovanni Sartori ha portato in Italia, è un’opzione tenuta lì, al fi anco di una serie di mister X che non mancheranno mai in quest’estate”.