Domani, ancora una volta, sarà una giornata in festa per il Napoli, che alzerà sotto il cielo azzurro il trofeo, lo Scudetto meritato, dopo uno straordinario campionato.

Dopo la premiazione, ci sarà una grandissima festa, che potrà essere vista da tutti in chiaro su Rai 2, dove parteciperanno tantissimi ospiti legati all’ambiente partenopeo, ma non solo.

I presentatori saranno Stefano De Martino con Belen, e tra gli ospiti ci saranno anche Gigi D’Alessio, Clementino, LDA, Emma, Geolier, Stash, Arisa, oltre che tutta una serie di comici.

Domani potrebbe esserci anche la presenza del mitico stilista Giorgio Armani, mentre non è da escludere la presenza di qualche artista internazionale, per far divertire il pubblico allo stadio e da casa.

Fonte: Corriere dello Sport.