ADL sta continuando, in questi giorni, a fare il casting per la panchina del Napoli del futuro: negli ultimi giorni, è tornato alla ribalta il nome di Sergio Coinceiçao.

Il tecnico portoghese, già molto vicino nell’estate 2021, prima che fu preso Spalletti, intriga perché è un profilo internazionale, che da anni tiene il Porto alle fase a eliminazione diretta della Champions League.

Ma, secondo il Corriere dello Sport, il suo nome sarebbe da depennare tra i papabili che potrebbero allenare il Napoli in futuro, in quanto non cultore del 4-3-3 che è un requisito fondamentale per diventare l’allenatore degli azzurri.