CdM – Questo il piano di ADL per tentare di ristrutturare il Maradona. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul progetto di Aurelio De Laurentiis per apportare delle modifiche allo stadio Maradona. Secondo il quotidiano nel 2015, De Laurentiis presentò il progetto per uno stadio con formula di project financing. Lo stadio avrebbe ospitato fino a 55mila spettatori senza pista di atletica e con gli spalti a soli 7 metri dal campo nella tribuna centrale. Si sta lavorando anche alla creazione di un museo dedicato a Maradona, negozi, 23 Skybox (22 da 12 posti e uno centrale da 24), 8 field box a livello del campo e l’apertura di due terrazze al Club 400 con oltre mille posti riservati agli sponsor. De Laurentiis potrebbe anche andar avanti con le modifiche. Avrebbe l’intenzione di utilizzare anche gli spazi davanti a piazzale Tecchio, compresi i parcheggi sotterranei costruiti per Italia ’90 inutilizzati, assumendosi anche la responsabilità dell’urbanizzazione.