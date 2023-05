Calciomercato.com – Su Kim interesse di due club di Premier League, i dettagli

L’edizione odierna di Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Kim Min-Jae. Secondo il portale il difensore sudcoreano ha una clausola che mette il proprietario del club azzurro in difficoltà, nonostante le discussioni con il suo agente. Il giocatore è entusiasta dell’interesse dei club della Premier League e sta considerando un trasferimento. Dopo l’offerta del Manchester United, una nuova squadra è pronta a pagare la clausola. Il Newcastle cerca un difensore esperto per affiancare il giovane Botman e competere in Champions League dopo aver superato squadre come Liverpool e Tottenham. Il calciatore azzurro con esperienza europea sembra essere la scelta ideale per Eddie Howe. È importante tenere a mente che la clausola è valida solo per i primi quindici giorni di luglio e la decisione finale spetta interamente al giocatore.