Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter ha fatto il punto sul possibile approdo di Luis Enrique al Napoli. Secondo il giornalista il tecnico spagnolo non avrebbe dubbi legati all’aspetto economico (dovrebbe essere 8 mln più due di bonus a stagione), bensì ad altri aspetti di carattere tecnico legati al progetto Napoli. Per questo motivo non ha ancora deciso se accettare o meno la proposta azzurra. Di seguito il post del giornalista:

