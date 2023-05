Luis Enrique: possibile fumata bianca la prossima settimana, la situazione

Luis Enrique in pole per sostituire Luciano Spalletti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha contattato personalmente l’allenatore spagnolo per convincerlo a sedersi sulla panchina del Napoli.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, settimana prossima potrebbe arrivare la fumata bianca nel caso in cui dovesse trovarsi l’accordo economico. Il tecnico chiede 8mln di euro, una cifra piuttosto elevata per gli standard del club partenopeo. ADL, però, punta soprattutto sul nuovo progetto per la prossima stagione, che stuzzica molto l’ex ct della Spagna e potrebbe condurlo ad accettare un eventuale compromesso sull’ingaggio.

Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.