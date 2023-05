Spalletti: “Contro il Bologna cambi obbligatori. Anche Di Lorenzo affaticato”

Nel corso della conferenza stampa post Bologna-Napoli, Luciano Spalletti ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ai vari cambi visti in campo.

Queste le parole dell’allenatore: “Abbiamo fatto dei cambi obbligatori. Anche Di Lorenzo aveva un affaticamento. Ho sfruttato queste situazioni per cambiare qualcosa, mi è bastato quest’obbligo che ho ricevuto da alcune circostanze. Potevamo far girare meglio la palla in alcuni momenti. Il record è aver vinto il campionato a cinque giornate dalla fine con grandi squadre che hanno quei nomi. Mi basta questo, sono contento di questo”.