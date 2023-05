Perillo: “Calo evidente del Napoli. C’è un grande rammarico…”

Antonello Perillo, vicedirettore del TGR Campania, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Napoli bene per più di un’ora, poi vistoso calo pagato a caro prezzo. Convinto evidentemente di averla già vinta, Spalletti è stato forse troppo precipitoso nel far uscire Kvaratskhelia e Osimhen al 66esimo, pur sostituendoli con due pedine pregiate come Raspadori e Simeone. Peccato veniale, per carità, non vincere a Bologna, ma c’è rammarico perché il record di punti questo Napoli lo avrebbe meritato. Su tutti Osimhen, straordinario goleador, arrivato a quota 25. Bene Anguissa e avrei detto anche Olivera, se non fosse stato sovrastato da De Silvestri nel gol del 2-2. Ora vediamo cosa accade col totoallenatore. C’è anche chi parla di un clamoroso riavvicinamento tra De Laurentiis e Spalletti?”.