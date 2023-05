CdS – Sei club puntano Osimhen: il giocatore ha posto una condizione

Victor Osimhen è ambito da diversi big club d’Europa. La sua incredibile stagione con la maglia del Napoli ha smosso diverse società, pronte a sborsare cifre monstre pur di averlo in squadra.

Prima tra tutte il Chelsea. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri a Monza c’erano due osservatori dei Blues, i quali sarebbero disposti a offrire Kepa e Pulisic più cash per il cartellino del nigeriano. Oltre al Chelsea, altri cinque sono i club interessati all’attaccante: PSG, Manchester United, Real Madrid, Newcastle, Liverpool.

In caso di super offerta, De Laurentiis non chiuderà di certo alla cessione. Ma c’è un aspetto da prendere in considerazione, anzi una condizione imposta dallo stesso Osimhen: giocare la prossima Champions League. Ecco perché, se dovesse arrivare una proposta importante, un ruolo fondamentale lo avrebbe soprattutto la partecipazione della squadra in questione alla Coppa dei Campioni.